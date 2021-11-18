Путін поскаржився, що НАТО "зламало всі механізми діалогу" і пригрозив відповіддю

Президент Росії Володимир Путін звинуватив НАТО в руйнуванні всіх механізмів діалогу. Він також пообіцяв "адекватну відповідь" на дії Альянсу біля російських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на засіданні колегії МЗС Росії .

Путін заявив, що у відносинах з НАТО у Росії склалася "гнітюча ситуація". Він звинуватив Альянс в конфронтаційному настрої і демонстративному наближенні військової інфраструктури до російських кордонів.

"Щобільше, НАТО зламало всі механізми діалогу. На військову ж активність НАТО по периметру наших кордонів ми будемо адекватно реагувати", - додав президент РФ.