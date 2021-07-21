UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на украинский закон о коренных народах. Российский лидер в очередной раз назвал его "дискриминационным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин поднял тему Украины. В частности, визит президента Владимира Зеленского в Германию 12 июля, где он встретился с Ангелой Меркель.

"Президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Также в Кремле заявили о необходимости "неукоснительного выполнения" Украиной "минских соглашений".

Напомним, в июле Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал документ и направил его на подпись Владимиру Зеленскому.

Путин неоднократно критиковал этот закон, называя его "оружием массового поражения" и "дискриминационным по отношению к русским".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинУкраинаАнгела Меркелькоренные народы