Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на украинский закон о коренных народах. Российский лидер в очередной раз назвал его "дискриминационным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля .

Отмечается, что в ходе беседы Путин поднял тему Украины. В частности, визит президента Владимира Зеленского в Германию 12 июля, где он встретился с Ангелой Меркель.

"Президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Также в Кремле заявили о необходимости "неукоснительного выполнения" Украиной "минских соглашений".