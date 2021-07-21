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Путін поскаржився Меркель на український закон про корінні народи

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель поскаржився їй на український закон про корінні народи. Російський лідер в черговий раз назвав його "дискримінаційним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Відзначається, що в ході бесіди Путін підняв тему України. Зокрема, візит президента Володимира Зеленського до Німеччини 12 липня, де він зустрівся з Ангелою Меркель.

"Президент Росії звернув особливу увагу на прийнятий Верховною Радою відверто дискримінаційний закон "про корінні народи України", - йдеться в пресрелізі.

Також У Кремлі заявили про необхідність "неухильного виконання" Україною "Мінських угод".

Нагадаємо, у липні Верховна рада прийняла закон про корінні народи України. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав документ і направив його на підпис Володимиру Зеленському.

Путін неодноразово критикував цей закон, називаючи його "зброєю масового ураження" і "дискримінаційним стосовно до росіян".

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Володимир ПутінУкраїнаАнгела Меркелькоренные народы