Путін поскаржився Меркель на український закон про корінні народи

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель поскаржився їй на український закон про корінні народи. Російський лідер в черговий раз назвав його "дискримінаційним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.
Відзначається, що в ході бесіди Путін підняв тему України. Зокрема, візит президента Володимира Зеленського до Німеччини 12 липня, де він зустрівся з Ангелою Меркель.
"Президент Росії звернув особливу увагу на прийнятий Верховною Радою відверто дискримінаційний закон "про корінні народи України", - йдеться в пресрелізі.
Також У Кремлі заявили про необхідність "неухильного виконання" Україною "Мінських угод".
Нагадаємо, у липні Верховна рада прийняла закон про корінні народи України. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав документ і направив його на підпис Володимиру Зеленському.
Путін неодноразово критикував цей закон, називаючи його "зброєю масового ураження" і "дискримінаційним стосовно до росіян".