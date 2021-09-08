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Путин пожаловался главе Евросовета на "провокационный характер" Крымской платформы

Автор: Мария Кучерявец

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время которой Путин заявил, что саммит Крымской платформы "носит провокационный характер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

"Отмечены провокационный характер проведения саммита Крымской платформы при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года", - говорится в сообщении.

Помимо этого Путин заявил, что Евросоюз якобы продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.

Также президент РФ обвинил Украину в"уклонении выполнения взятых на себя обязательств".

"Прежде всего это касается налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском", - добавляют в пресс-центре Кремля.

Напомним, что глава Евросовета Шарль Мишель во время беседы по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил территориальную целостность Украины.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияШарль МишельКрымская платформа