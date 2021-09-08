Путин пожаловался главе Евросовета на "провокационный характер" Крымской платформы

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время которой Путин заявил, что саммит Крымской платформы "носит провокационный характер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
"Отмечены провокационный характер проведения саммита Крымской платформы при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года", - говорится в сообщении.
Помимо этого Путин заявил, что Евросоюз якобы продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.
Также президент РФ обвинил Украину в"уклонении выполнения взятых на себя обязательств".
"Прежде всего это касается налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском", - добавляют в пресс-центре Кремля.
Напомним, что глава Евросовета Шарль Мишель во время беседы по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил территориальную целостность Украины.