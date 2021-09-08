Глава Евросовета в беседе с Путиным подтвердил поддержку территориальной целостности Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время беседы по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил территориальную целостность Украины. В ходе разговора собеседники также обсудили ситуацию в Афганистане и Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Евросовета.

"Подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии", - написал Мишель.

По его словам, он также обсудил с Путиным последние события в Афганистане и их влияние на регион. "ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - добавил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что предотвращение гуманитарной катастрофы, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение прав человека в Афганистане, в том числе прав женщин, девочек и меньшинств, являются приоритетом.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями о перспективах урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. "Необходимо укрепление доверия и диалог", - подчеркнул глава Евросовета.

Шарль Мишель в беседе с Путиным осудил использование властями Беларуси нелегальных мигрантов в качестве оружия против стран-членов ЕС.