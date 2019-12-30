Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины, Грузии и стран Прибалтики

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши и стран Прибалтики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

Так, Путин адресовал поздравления лидерам 41 страны, среди которых президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонаро, Королева Великобритании Елизавета II и премьер‑министр Борис Джонсон, премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.

В то же время в список не вошли президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, а также президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом президенты непризнанной Абхазии и Южной Осетии поздравления получили.

Как заявил в комментарии российским СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, список лидеров стран, которых Владимир Путин поздравил с Новым годом, может быть расширен.

"Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления", - сказал Песков.

Напомним, ранее в Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену удерживаемыми лицами между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛДНР" в 2020 году. 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".