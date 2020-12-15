Путин поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Лидер РФ также добавил, что готов к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома.

Об этом сообщает ТАСС.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Российский президент также пожелал Байдену "всяческих успехов".

"Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Напомним, Джо Байден побеждает на выборах президента США. Он, по предварительным подсчетам выборщиков, набирает на выборах 306 голосов при необходимых 270 из 538 голосов. У Трампа - 232 голоса. Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков 6 января, инаугурация нового президента должна состояться 20 января.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, почему президент РФ ранее не поздравил Байдена с победой.