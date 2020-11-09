В Кремле считают, что Байдена рано поздравлять с победой на выборах

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что демократа Джозефа Байдена еще рано поздравлять с победой в президентских выборах в США. Он считает, что корректнее будет дождаться официального подведения итогов.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда Путин немедленно приветствовал Трампа есть разница.

"Там (в США, - ред.) должны быть определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что четыре года назад не было анонсов юридического обжалования выборов. При этом он не стал отвечать на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным.

Напомним, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов.

После этого, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Кроме того, ранее ряд лидеров уже поздравили Байдена: председатель испанского правительства Педро Санчес, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, президент Финляндии Саули Ниинисте, канцлер Австрии Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.