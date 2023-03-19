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Путін пояснив пропагандистам, чому не розв'язав повномасштабну війну раніше

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була не готова розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році. Він вкотре пригрозив "сучасною російською зброєю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Кремля російським пропагандистам.

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було", - сказав Путін у відповідь на питання про те, чому "спеціальну військову операцію" не розпочали раніше.

Також диктатор додав, що повномасштабну війну тоді не дозволяла розпочати і ситуація у російській економіці.

Крім того, за словами глави Кремля, він сподівався, що війну на Донбасі "вдасться припинити мирними засобами".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що диктатор Путін посилює репресії проти антивоєнних настроїв у Росії.

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