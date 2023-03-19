Путін пояснив пропагандистам, чому не розв'язав повномасштабну війну раніше

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було", - сказав Путін у відповідь на питання про те, чому "спеціальну військову операцію" не розпочали раніше.

Також диктатор додав, що повномасштабну війну тоді не дозволяла розпочати і ситуація у російській економіці.

Крім того, за словами глави Кремля, він сподівався, що війну на Донбасі "вдасться припинити мирними засобами".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що диктатор Путін посилює репресії проти антивоєнних настроїв у Росії.

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