ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін посилює репресії проти антивоєнних настроїв у Росії, - ISW

Новость на русском →
Росія, Неділя 19 березня 2023 04:10
Путін посилює репресії проти антивоєнних настроїв у Росії, - ISW Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін посилив кампанію, спрямовану на боротьбу з антивоєнними настроями біля країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Путін підписав закони, які значно збільшують штрафи та термін тюремного ув'язнення за дискредитацію російських військ в Україні та за продаж російської зброї іноземцям. Російський диктатор продовжує боротьбу з усіма, чия думка не збігається з офіційною позицією Кремля.

Повідомляється, що 28 лютого після того, як Путін доручив посилити контррозвідувальні заходи та придушення поширення проукраїнської ідеології, співробітники ФСБ здійснили рейди до московських барів, які запідозрили у фінансуванні українських військових, затримали понад 40 осіб. Дедалі частіше надходять повідомлення про затримання федеральною службою безпеки російських цивільних за підозрою у фінансовій допомозі українським силам.

Раніше ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський заявив, що почуття безкарності росії за військові злочини у Сирії стало однією із причин нинішньої агресії кремля в Україні.

Нагадаємо, російські війська змушені часто змінювати свої локації через точні удари українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Війна Росії проти України
NEWS
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати