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Путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца месяца перевести расчет за газ в рубли

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Президент РФ Владимир Путин поручил правительства, Центральному банку России и "Газпрому" до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли. При этом все контракты и объемы поставок остаются без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в действующие контракты "Газпрома" внесут изменения касательно валюты платежа, заменив ее на рубль "при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования".

Ранее мы сообщали, что Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.

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ГазпромРоссийская ФедерацияВладимир Путин