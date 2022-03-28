Путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца месяца перевести расчет за газ в рубли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительства, Центральному банку России и "Газпрому" до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли. При этом все контракты и объемы поставок остаются без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что в действующие контракты "Газпрома" внесут изменения касательно валюты платежа, заменив ее на рубль "при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования".
Ранее мы сообщали, что Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.
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