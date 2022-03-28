Путін доручив Центробанку і "Газпрому" до кінця місяця перевести розрахунок за газ в рублі

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду, Центральному банку Росії і "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки за газ в рублі. При цьому всі контракти та обсяги поставок залишаються без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля .

Відзначається, що в діючі контракти "Газпрому" внесуть зміни щодо валюти платежу, замінивши її на рубль "при збереженні встановлених контрактами обсягів поставок, цін і принципів ціноутворення".

Раніше ми повідомляли, що Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за постачання газ до Європи.

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