Путин поручил своей администрации проработать прошения о помиловании Сенцова и Кольченко

Собчак передала Путину прошение о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил своей администрации проработать прошения о помиловании 16 политзаключенных, в частности украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Как сообщается, российская журналистка, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину прошение о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными.

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список. Пока иного сказать вам не могу", - заявил Песков.

В частности, в списке Собчак указала украинцев Сенцова и Кольченко.

Кроме того, в списке участники мартовского антикоррупционного митинга 2017 года в РФ Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Александр Шпаков, Алексей Политиков, видеоблогер Вадим Тюменцев, журналисты Юрий Староверов и Сергей Мохнаткин, активист Сергей Резников, экс-глав​а отдела безопасности российский нефтяной комании ЮКОС Алексей Пичугин, осужденные за экстремизм Александр Соколов и Валерий Парфенов, авиадиспетчер Петр Парпулов, брат оппозиционера Алексея Навального Олег, преподаватель МГТУ им. Баумана Иван Лапыгин.

Напомним, ранее сообщалось, что осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов готов написать прошение о помиловании, если это необходимо для обмена.