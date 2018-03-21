Путін доручив своїй адміністрації опрацювати прохання про помилування Сенцова і Кольченка

Собчак передала Путіну прохання про помилування 16 осіб, яких вона вважає політв'язнями

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив своїй адміністрації опрацювати прохання про помилування 16 політв'язнів, зокрема українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, російська журналістка, кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну прохання про помилування 16 осіб, яких вона вважає політв'язнями.

"Дійсно, такий список був Собчак переданий президенту. Президент його прийняв і доручив своїй адміністрації опрацювати цей список. Поки іншого сказати вам не можу", - заявив Пєсков.

Зокрема, у списку Собчак вказала українців Сенцова і Кольченка.

Крім того, у списку учасників березневого антикорупційного мітингу 2017 року в РФ Станіслав Зимовець, Дмитро Борисов, Олександр Шпаков, Олексій Політиков, видеоблогер Вадим Тюменцев, журналісти Юрій Старовіров і Сергій Мохнаткін, активіст Сергій Резніков, екс-глава відділу безпеки російської нафтової компанії ЮКОС Олексій Пічугін, засуджені за екстремізм Олександр Соколов та Валерій Парфьонов, авіадиспетчер Петро Парпулов, брат опозиціонера Олексія Навального Олег, викладач МДТУ ім. Баумана Іван Лапигін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засуджений в Російській Федерації український режисер Олег Сенцов готовий написати прохання про помилування, якщо це необхідно для обміну.