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Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу. По его словам, расчеты в долларах, евро и других валютах из-за санкций потеряли всякий смысл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"США и ЕС объявили, в принципе, дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены… Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский союз и Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самый короткий срок реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - заявил Путин.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не нельзя исключать того, что Путин сам решит перекрыть поставки газа в Европу, поэтому ЕС должен сократить зависимость от российского газа.

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