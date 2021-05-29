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Путин пообещал Лукашенко второй транш на 500 млн долларов

Автор: РБК-Украина

На встрече президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стороны договорились о втором транше на 500 млн долларов. Ожидается, что Москва перечислит деньги в ближайшее время.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, транш на 500 млн долларов обсуждался на сегодняшних переговоров.

"Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолетом", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.

"Для этого не остается никаких препятствий", - добавил Песков.

Напомним, речь идет о российском кредите, соглашение о котором Москва и Минск подписали в 2020 году. На фоне протестов после выборов президента Беларуси Лукашенко договорился, что Россия в "этот сложный момент" профинансирует соседа на 1,5 млрд долларов. Также сообщалось, что Кремль якобы не выдвигал никаких политических условий.

Подробнее об этом кредитном соглашении читайте в материале РБК-Украина "Сценарий Януковича: зачем Путин дает кредит Лукашенко".

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