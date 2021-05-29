Путін пообіцяв Лукашенку другий транш на 500 млн доларів

За його словами, транш на 500 млн доларів обговорювався на сьогоднішніх переговорів.

"Це другий транш. Він раніше був анонсований до всіх історій з літаком", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що, як і планувалося, транш повинен бути переведений до кінця червня.

"Для цього не залишається ніяких перешкод", - додав Пєсков.