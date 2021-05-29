Путін пообіцяв Лукашенку другий транш на 500 млн доларів

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна з білоруським колегою Олександром Лукашенком сторони домовилися про другий транш на 500 млн доларів. Очікується, що Москва перерахує гроші найближчим часом.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
За його словами, транш на 500 млн доларів обговорювався на сьогоднішніх переговорів.
"Це другий транш. Він раніше був анонсований до всіх історій з літаком", - зазначив Пєсков.
Він підкреслив, що, як і планувалося, транш повинен бути переведений до кінця червня.
"Для цього не залишається ніяких перешкод", - додав Пєсков.
Нагадаємо, мова йде про російський кредит, угоду про який Москва і Мінськ підписали в 2020 році. На тлі протестів після виборів президента Білорусі Лукашенко домовився, що Росія в " цей складний момент" профінансує сусіда на 1,5 млрд доларів. Також повідомлялося, що Кремль нібито не висував жодних політичних умов.
Детальніше про цю кредитну угоду читайте в матеріалі РБК-Україна "Сценарій Януковича: навіщо Путін дає кредит Лукашенку".