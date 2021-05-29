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Путін пообіцяв Лукашенку другий транш на 500 млн доларів

Автор: РБК-Україна

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна з білоруським колегою Олександром Лукашенком сторони домовилися про другий транш на 500 млн доларів. Очікується, що Москва перерахує гроші найближчим часом.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, транш на 500 млн доларів обговорювався на сьогоднішніх переговорів.

"Це другий транш. Він раніше був анонсований до всіх історій з літаком", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що, як і планувалося, транш повинен бути переведений до кінця червня.

"Для цього не залишається ніяких перешкод", - додав Пєсков.

Нагадаємо, мова йде про російський кредит, угоду про який Москва і Мінськ підписали в 2020 році. На тлі протестів після виборів президента Білорусі Лукашенко домовився, що Росія в " цей складний момент" профінансує сусіда на 1,5 млрд доларів. Також повідомлялося, що Кремль нібито не висував жодних політичних умов.

Детальніше про цю кредитну угоду читайте в матеріалі РБК-Україна "Сценарій Януковича: навіщо Путін дає кредит Лукашенку".

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