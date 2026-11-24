Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів показав зятю президента США Джареду Кушнеру архівні документи про його діда. Кушнер сприйняв цей жест як натяк на спільне історичне минуле США та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал New York Magazine.

Що Путін показав Кушнеру

За словами Кушнера, під час зустрічі за участю американського спецпосланця Стіва Віткоффа Путін показав йому документи з кремлівських архівів. Вони стосувалися його діда Джозефа Берковіца та його участі в єврейському партизанському русі під час Другої світової війни.

Кушнер розцінив це як "тонкий натяк" на історичні зв'язки двох країн. На його думку, Путін хотів нагадати про союзництво США та СРСР у боротьбі проти нацистської Німеччини.

Що відомо про родину Кушнера

Як пише видання, Джозеф Берковіц пережив Голокост. Він утік із нацистського трудового табору та переховувався з братами й сестрами в лісах на території сучасної Білорусі.

Згодом він приєднався до загону Бєльських - єврейського партизанського формування, яке боролося проти нацистів і рятувало євреїв.

Майбутня бабуся Кушнера Рая також пережила Голокост. У 1943 році вона втекла з гетто в Новогрудку через підземний тунель.

Після війни Рая та Джозеф одружилися, а в 1949 році переїхали до США.