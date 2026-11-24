Путин показал Кушнеру документы о его деде на переговорах, - New York Magazine
Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров показал зятю президента США Джареду Кушнеру архивные документы о его деде. Кушнер воспринял этот жест как намек на общее историческое прошлое США и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал New York Magazine.
Что Путин показал Кушнеру
По словам Кушнера, во время встречи с участием американского спецпосланника Стива Уиткоффа Путин показал ему документы из кремлевских архивов. Они касались его деда Джозефа Берковица и его участия в еврейском партизанском движении во время Второй мировой войны.
Кушнер расценил это как "тонкий намек" на исторические связи двух стран. По его мнению, Путин хотел напомнить о союзничестве США и СССР в борьбе против нацистской Германии.
Что известно о семье Кушнера
Как пишет издание, Джозеф Берковиц пережил Холокост. Он сбежал из нацистского трудового лагеря и скрывался с братьями и сестрами в лесах на территории современной Беларуси.
Впоследствии он присоединился к отряду Бельских - еврейскому партизанскому формированию, которое боролось против нацистов и спасало евреев.
Будущая бабушка Кушнера Рая также пережила Холокост. В 1943 году она сбежала из гетто в Новогрудке через подземный туннель.
После войны Рая и Джозеф поженились, а в 1949 году переехали в США.
Напомним, 12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения завершения войны в Украине.
После этого американские представители отправились в Ирландию, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.