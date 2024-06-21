Путін погрожує Південній Кореї за можливе рішення про надання зброї Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що з боку Південної Кореї буде "дуже великою помилкою" надати летальну зброю Україні. Сеул пообіцяв розглянути таку можливість після того, як Північна Корея та Росія підписали угоду, що передбачає надання взаємної допомоги у разі "агресії" проти однієї з країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Що стосується поставок летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж тоді будемо приймати відповідні рішення, чим нинішнє керівництво Південної навряд чи буде задоволене", - сказав Путін на прес-конференції у Ханої.

Нагадаємо, Південна Корея заявила, що розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.

Під час візиту в КНДР Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.