Путін з погрозами закликав Європу "жити дружно"

Спроби Кремля вплинути на Україну

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін раніше видав порцію звинувачень на адресу України щодо проведення виборів та заявив про нібито "виродження у диктатуру".

Водночас у самому Кремлі спостерігається нестабільність.

За оцінками української розвідки, Путін побоюється власних олігархів та еліти, а в його оточенні сформувалися дві групи з протилежними поглядами на продовження війни проти України.

Крім того, у Європейському Союзі наголошують, що регулярні заяви Путіна про прагнення до миру є фальшивими та спрямованими лише на уникнення нових санкційних обмежень, поки РФ продовжує атаки.