Путін з погрозами закликав Європу "жити дружно"

Росія погрожує відповіддю через навчання європейських країн у Балтійському морі, під час яких відпрацьовувалося захоплення цивільних суден.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Смотрі".
Російський диктатор звернув увагу на військові навчання європейських держав у Балтійському морі, назвавши відпрацювання дій щодо цивільних суден неприпустимим.
"Давайте жити дружно, інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде", - заявив Путін, коментуючи дії європейських військових.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін раніше видав порцію звинувачень на адресу України щодо проведення виборів та заявив про нібито "виродження у диктатуру".
Водночас у самому Кремлі спостерігається нестабільність.
За оцінками української розвідки, Путін побоюється власних олігархів та еліти, а в його оточенні сформувалися дві групи з протилежними поглядами на продовження війни проти України.
Крім того, у Європейському Союзі наголошують, що регулярні заяви Путіна про прагнення до миру є фальшивими та спрямованими лише на уникнення нових санкційних обмежень, поки РФ продовжує атаки.