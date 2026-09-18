Путин с угрозами призвал Европу "жить дружно"

Попытки Кремля повлиять на Украину

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин ранее выдал порцию обвинений в адрес Украины по поводу проведения выборов и заявил о якобы "вырождении в диктатуру".

В то же время в самом Кремле наблюдается нестабильность.

По оценкам украинской разведки, Путин опасается своих олигархов и элиты, а в его окружении сформировались две группы с противоположными взглядами на продолжение войны против Украины.

Кроме того, в Европейском Союзе отмечают, что регулярные заявления Путина о стремлении к миру являются фальшивыми и направлены лишь на избежание новых санкционных ограничений, пока РФ продолжает атаки.