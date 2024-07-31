Путін подвоїв виплати жителям Росії за відправку на війну з Україною
Володимир Путін різко підвищив одноразову виплату жителям Росії та іноземцям за укладання контракту з військовим міністерством РФ для відправки на війну проти України. Виплата зросте до 400 тис. рублів (близько 4,6 тисяч доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ.
До цього часу виплата становила 195 тисяч рублів. Таким чином, вона зросте більш ніж удвічі.
На нову суму можуть розраховувати лише ті, хто підпише контракт із 1 серпня по 31 грудня 2024 року. Крім того, Путін рекомендував регіонам також виплачувати не менше 400 тис. рублів росіянам, які вирішили вирушити на війну.
Як зазначає незалежне видання Moscow Times, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 50 російських регіонів запровадили виплати за вступ на контрактну службу, щоб поповнити лави армії, яка, за даними західних розвідок, втратила в Україні понад 500 тис. людей убитими та пораненими. Середній розмір винагород виріс за два роки в 15 разів.
Так, уряд Москви встановив "заходи соціальної підтримки" у розмірі 1,9 млн рублів для тих, хто вирушить на війну в Україну з 23 липня. У Татарстані одноразову виплату підвищили на півмільйона – до 1,5 млн рублів. На такі гроші можуть розраховувати люди, які підписали контракт до 31 липня.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу лише травень та червень. Однак, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця – приблизно стільки ж, скільки втрачає.
Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, угруповання РФ в Україні складає 520 тисяч військових. При цьому Москва хоче збільшити чисельність до 690 тисяч.