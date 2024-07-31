Путін подвоїв виплати жителям Росії за відправку на війну з Україною

Володимир Путін різко підвищив одноразову виплату жителям Росії та іноземцям за укладання контракту з військовим міністерством РФ для відправки на війну проти України. Виплата зросте до 400 тис. рублів (близько 4,6 тисяч доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ .

До цього часу виплата становила 195 тисяч рублів. Таким чином, вона зросте більш ніж удвічі.

На нову суму можуть розраховувати лише ті, хто підпише контракт із 1 серпня по 31 грудня 2024 року. Крім того, Путін рекомендував регіонам також виплачувати не менше 400 тис. рублів росіянам, які вирішили вирушити на війну.

Як зазначає незалежне видання Moscow Times, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 50 російських регіонів запровадили виплати за вступ на контрактну службу, щоб поповнити лави армії, яка, за даними західних розвідок, втратила в Україні понад 500 тис. людей убитими та пораненими. Середній розмір винагород виріс за два роки в 15 разів.

Так, уряд Москви встановив "заходи соціальної підтримки" у розмірі 1,9 млн рублів для тих, хто вирушить на війну в Україну з 23 липня. У Татарстані одноразову виплату підвищили на півмільйона – до 1,5 млн рублів. На такі гроші можуть розраховувати люди, які підписали контракт до 31 липня.