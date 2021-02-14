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Путин подтвердил возможность отключения в РФ зарубежных интернет-сервисов

Автор: Инна Собора

Президент Российской Федирации Владимир Путин допустил возможность отключения в своей стране зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при "враждебных действиях против РФ".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу.

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Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы "враждебных действий" будут реагировать.

"Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - ред.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по достижению мира на Донбассе, то Украина может инициировать отключение ее от SWIFT.

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