Путін підтвердив можливість відключення в РФ зарубіжних інтернет-сервісів

Президент Російської Федирации Володимир Путін допустив можливість відключення у своїй країні зарубіжних інтернет-сервісів. Таке, за його словами, можливо при "ворожих діях проти РФ".
Про це заявив під час спілкування з журналістами в суботу.
Путін зазначив, що в Кремлі не хочуть проблем для користувачів, проте у випадках загрози "ворожих дій" будуть реагувати.
"Коли вже ворожі дії здійснюються, я цього (відключення інтернет-сервісів, - ред.) не виключаю. Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі", - сказав Путін.
Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Російська Федерація готова відключитися від глобального інтернету в разі необхідності.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія не буде робити ніяких кроків назустріч по досягненню миру на Донбасі, то Україна може ініціювати відключення її від SWIFT.