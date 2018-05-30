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Интервью

Путин подтвердил готовность сохранить транзит газа через Украину

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 21:24
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По словам Путина, сейчас активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает РБК.

По словам Путина, на данный момент активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2".

"Сколько будет по нему поставляться - вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал Путин.

Напомним, 25 мая Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной о транзите газа. Он заявил, что РФ не закроет транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным.

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Теги публикации: Владимир Путин, транзит газа, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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