Путин подтвердил готовность сохранить транзит газа через Украину

По словам Путина, сейчас активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает РБК.

По словам Путина, на данный момент активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2".

"Сколько будет по нему поставляться - вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал Путин.

Напомним, 25 мая Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной о транзите газа. Он заявил, что РФ не закроет транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным.