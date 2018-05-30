Путін підтвердив готовність зберегти транзит газу через Україну

За словами Путіна, зараз активно обговорюється питання будівництва "Північного потоку-2"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, передає РБК.

За словами Путіна, на даний момент активно обговорюється питання будівництва "Північного потоку-2".

"Скільки буде по ньому поставлятися - питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит - теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи", - сказав Путін.

Нагадаємо, 25 травня Путін заявив про готовність РФ до переговорів з Україною про транзит газу. Він заявив, що РФ не закриє транзит газу через Україну, якщо він буде економічно доцільним.