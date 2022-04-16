Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР с нацистской Германией

Владимир Путин подписал закон о наказании за сравнение СССР с нацистской Германией. Нарушителям грозят штрафы и аресты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правовой портал РФ .

Подписанный Путиным закон вводит в административном кодексе РФ новую статью - 13.48, запрещающую отождествление СССР и нацисткой Германии. Нарушителей будут штрафовать и арестовывать.

В случае первого нарушения физическим лицам грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей (около 350-700 гривен) либо арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей (около 700-1400 гривен), для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей (около 3,5-18 тысяч гривен).

Повторное правонарушение повлечет для физических лиц штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей (около 900-1800 гривен) либо арест на 15 суток.

Должностным лицам грозит штраф до 20 тысяч рублей (около 7,1 тысячи гривен), для юридических лиц - до 100 тысяч рублей (около 36 тысяч гривен) либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.