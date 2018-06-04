Путин подписал закон о контрсанкциях против США

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против Соединенных Штатов и их союзников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 июня.
Федеральный закон от 04.06.2018 №127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" вступает в силу со дня его официального опубликования.
Согласно закону, в качестве мер воздействия могут применяться:
Фото: первая страница закона (publication.pravo.gov.ru)
Отметим, 22 мая Госдума Российской Федерации приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". 30 мая российские сенаторы также одобрили закон о контрсанкциях.
Напомним, 23 мая сообщалось, что Россия может ограничить работу сервиса Booking в ответ на санкции США.