Путин подписал закон о контрсанкциях против США

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против Соединенных Штатов и их союзников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 июня.

Федеральный закон от 04.06.2018 №127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно закону, в качестве мер воздействия могут применяться:

прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ и российских юридических лиц с недружественными иностранными организациями;

запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции или сырья с недружественных стран;

запрет или ограничение на вывоз с территории РФ продукции или сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных стран;

иные меры в соответствии с решением президента РФ.

Фото: первая страница закона (publication.pravo.gov.ru)

Отметим, 22 мая Госдума Российской Федерации приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". 30 мая российские сенаторы также одобрили закон о контрсанкциях.

Напомним, 23 мая сообщалось, что Россия может ограничить работу сервиса Booking в ответ на санкции США.