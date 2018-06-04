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Путин подписал закон о контрсанкциях против США

НовостиПолитика    04.06.2018 - 15:07
Фото: Путин (kremlin.ru)
Фото: Путин (kremlin.ru)

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против Соединенных Штатов и их союзников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 июня.

Федеральный закон от 04.06.2018 №127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно закону, в качестве мер воздействия могут применяться:

  • прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ и российских юридических лиц с недружественными иностранными организациями;
  • запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции или сырья с недружественных стран;
  • запрет или ограничение на вывоз с территории РФ продукции или сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных стран;
  • иные меры в соответствии с решением президента РФ.

 

Фото: первая страница закона (publication.pravo.gov.ru)

Отметим, 22 мая Госдума Российской Федерации приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". 30 мая российские сенаторы также одобрили закон о контрсанкциях.

Напомним, 23 мая сообщалось, что Россия может ограничить работу сервиса Booking в ответ на санкции США.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Санкции, Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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