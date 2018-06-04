Путін підписав закон про контрсанкції проти США

Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про контрсанкції проти Сполучених Штатів та їх союзників. Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації в понеділок, 4 червня.

Федеральний закон від 04.06.2018 №127-ФЗ "ПРО заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав" набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Відповідно до закону, в якості заходів впливу можуть застосовуватися:

припинення або призупинення міжнародного співробітництва РФ і російських юридичних осіб з недружніми іноземними організаціями;

заборона або обмеження на ввезення на територію РФ продукції або сировини з недружніх країн;

заборона або обмеження на вивіз з території РФ продукції або сировини організаціями, що перебувають під юрисдикцією недружніх країн;

інші заходи відповідно до рішення президента РФ.

Фото: перша сторінка закону (publication.pravo.gov.ru)

Відзначимо, 22 травня Держдума Російської Федерації ухвалила закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав". 30 травня російські сенатори також схвалили закон про контрсанкції.

Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що Росія може обмежити роботу сервісу Booking у відповідь на санкції США.