Путин подписал указ о назначении Грызлова послом в Минске
Фото: глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов (Getty Images)
Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов назначен на должность посла России в Минске. Соответствующий указ в пятницу, 14 января, подписал президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.
Так, новым послом Беларуси стал председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
Отметим, что Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в ТКГ с 26 декабря 2015 года.