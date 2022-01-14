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Путин подписал указ о назначении Грызлова послом в Минске

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Россия, Пятница 14 января 2022 14:47
Путин подписал указ о назначении Грызлова послом в Минске Фото: глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов назначен на должность посла России в Минске. Соответствующий указ в пятницу, 14 января, подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Так, новым послом Беларуси стал председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Отметим, что Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в ТКГ с 26 декабря 2015 года.

Путин подписал указ о назначении Грызлова послом в Минске

Напомним, кандидатуру Грызлова уже одобрил белорусский МИД.

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Борис Грызлов
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