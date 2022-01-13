ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МИД Беларуси одобрил назначение Грызлова российским послом

Новина українською →
Минск, Четверг 13 января 2022 16:24
МИД Беларуси одобрил назначение Грызлова российским послом Фото: Борис Грызлов (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Нынешнего главу российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова могут назначить на должность посла России в Беларуси. В частности, белорусский МИД уже одобрил его кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik.by.

Издание со ссылкой на информированный источник отмечает, что кандидатуру Грызлова согласовал МИД Беларуси. Других деталей не сообщается.

Отметим, Грызлов является видным российским политическим деятелем. Был министром внутренних дел Российской Федерации (2001-2003), главой Государственной думы РФ IV и V созывов (2003-2011), постоянным членом Совбеза РФ (декабрь 2011 - апрель 2016).

С декабря 2015 года занимает пост полномочного представителя России в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее российские СМИ писали о том, что профильный комитет Государственной думы РФ одобрил кандидатуру Грызлова на должность российского посла в Беларуси. Предполагалось, что он мог занять новый пост до конца 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Грызлов Российская Федерация Беларусь
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине