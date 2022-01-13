МИД Беларуси одобрил назначение Грызлова российским послом

Нынешнего главу российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова могут назначить на должность посла России в Беларуси. В частности, белорусский МИД уже одобрил его кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik.by.

Издание со ссылкой на информированный источник отмечает, что кандидатуру Грызлова согласовал МИД Беларуси. Других деталей не сообщается. Отметим, Грызлов является видным российским политическим деятелем. Был министром внутренних дел Российской Федерации (2001-2003), главой Государственной думы РФ IV и V созывов (2003-2011), постоянным членом Совбеза РФ (декабрь 2011 - апрель 2016). С декабря 2015 года занимает пост полномочного представителя России в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.