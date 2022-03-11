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Путин поддержал передачу оружия "ЛДНР" и переброску боевиков с Ближнего Востока

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Москва, Пятница 11 марта 2022 10:38
Путин поддержал передачу оружия "ЛДНР" и переброску боевиков с Ближнего Востока Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин поддержал передачу танков и средств противовоздушной обороны (ПВО) формированиям так называемых Донецкой и Луганских "народных республик". А также переброску в Украину боевиков из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу предложил передать на вооружение "республикам" средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы, "трофейные" ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. Путин поддержал это предложение.

Кроме того, он поддержал переброску боевиков с Ближнего Востока.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - добавил Путин.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин якобы не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в будущем она может состояться.

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