Путин поддался иллюзии о всесильной России, сейчас это смешно, - Земан

Президент России Владимир Путин вторжением в Украину поддался иллюзии о том, что Россия является всесильной со второй армией в мире. Однако сегодня это выглядит смешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Чехии Милоша Земана для CNN Prima News.
"Путин поддался иллюзии, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по силе армией в мире. Сегодня это выглядит смешно… Получается, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", - заявил он.
Отметим, ранее Земан называл Путина своим другом. В интервью он также усомнился, что Россия пойдет на отказ от экспорта газа в Европу, однако политика иногда бывает иррациональной.
"Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, сделайте скидку этому заявлению. Потому что я однажды публично сказал, что россияне не сошли с ума, чтобы напасть на Украину, но они оказались сумасшедшими", - добавил Земан.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин разрушил мировой порядок, и Запад больше не может полагаться только на его обещания.
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