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Путин разрушил мировой порядок, нельзя полагаться на его обещания, - МИД Германии

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Берлин, Воскресенье 01 мая 2022 11:57
Путин разрушил мировой порядок, нельзя полагаться на его обещания, - МИД Германии Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин масштабным вторжением в Украину разрушил мировой порядок. Западные страны больше не могут полагаться только на его обещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Германии Анналены Бербок для Bild am Sonntag.

По ее словам, западные страны должны способствовать установлению мира в Украине, который станет гарантией мирного будущего в Европе.

"Речь идет не только об отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Поскольку мировой порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, возврата до 24 февраля не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", - отметила Бербок.

Она также подчеркнула важность помощи для Украины, чтобы отразить российскую агрессию и защитить себя в будущем.

"Только когда все в Европе снова осознают, что в конце войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир", - добавила министр.

Напомним, ранее Бербок заявила, что мир на условиях России не гарантирует безопасность ни самой Украине, ни Европе. А может стать приглашением к следующей войне.

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