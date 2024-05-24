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Путін почав війну, і він не готовий до миру, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін не готовий припинити війну проти України. Про це свідчить його небажання піти на перемир'я під час Олімпійських ігор.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNBC.

"Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру", - сказав Макрон.

Він нагадав про свою ініціативу оголосити перемир'я на час Олімпійських ігор у Парижі у липні-серпні.

"Для мене перемир'я не є метою. Стійкий мир - це кінцева мета. Але я думаю, що це дуже важливо. По-перше, це традиція, і дуже важливо використати це вікно протягом місяця", - сказав він.

Макрон стверджує, що під час Олімпійських ігор нібито припинялися війни.

"І я думаю, що це дуже хороша можливість, насамперед дипломатична, саме для того, щоб взаємодіяти з Китаєм та іншими країнами та сказати: "Добре, ви на стороні світу". Будьте з нами і допоможіть нам зробити це, а по-друге, максимально посилити тиск на тих, хто вирішив розпочати війну", - сказав він.

За його словами, це є важливим моментом прояснення. "Бо досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру". Однак у відповідь на пропозицію припинити воєнні дії Путін заявляє, що не готовий. "Таким чином, для всіх у світі стає ясно", - пояснив Макрон.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", у квітні 2024 року більшість жителів Росії (71%) підтримали б рішення Путіна, якби "цього тижня" він вирішив припинити війну з Україною. Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення захоплених територій, то в цьому випадку його рішення підтримали б 30% підданих.

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