Путін почав війну, і він не готовий до миру, - Макрон

"Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру", - сказав Макрон.

Він нагадав про свою ініціативу оголосити перемир'я на час Олімпійських ігор у Парижі у липні-серпні.

"Для мене перемир'я не є метою. Стійкий мир - це кінцева мета. Але я думаю, що це дуже важливо. По-перше, це традиція, і дуже важливо використати це вікно протягом місяця", - сказав він.

Макрон стверджує, що під час Олімпійських ігор нібито припинялися війни.

"І я думаю, що це дуже хороша можливість, насамперед дипломатична, саме для того, щоб взаємодіяти з Китаєм та іншими країнами та сказати: "Добре, ви на стороні світу". Будьте з нами і допоможіть нам зробити це, а по-друге, максимально посилити тиск на тих, хто вирішив розпочати війну", - сказав він.

За його словами, це є важливим моментом прояснення. "Бо досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру". Однак у відповідь на пропозицію припинити воєнні дії Путін заявляє, що не готовий. "Таким чином, для всіх у світі стає ясно", - пояснив Макрон.