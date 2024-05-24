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Путин начал войну, и он не готов к миру, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины. Об этом свидетельствует его нежелание пойти на перемирие во время Олимпийских игр.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNBC.

"Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", - сказал Макрон.

Он напомнил о своей инициативе объявить перемирие на время Олимпийских игр в Париже в июле-августе.

"Для меня перемирие не является целью. Устойчивый мир - это конечная цель. Но я думаю, что это очень важно. Во-первых, это традиция, и очень важно использовать это окно в течение месяца", - сказал он.

Макрон утверждает, что во время Олимпийских игр якобы прекращались войны.

"И я думаю, что это очень хорошая возможность, в первую очередь дипломатическая, именно для того, чтобы взаимодействовать с Китаем и другими странами и сказать: "Хорошо, вы на стороне мира". Будьте с нами и помогите нам сделать это, а во-вторых, максимально усилить давление на тех, кто решил начать войну", - сказал он.

По его словам, это важный момент прояснения. "Потому что до сих пор каждую неделю президент Путин заявлял, что готов к миру". Однако в ответ на предложение прекратить военные действия Путин заявляет, что не готов. "Таким образом, для всех в мире становиться ясно", - пояснил Макрон.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", в апреле 2024 года большинство жителей России (71%) поддержали бы решение Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну с Украиной. Однако, если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения захваченных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы 30% подданных.

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