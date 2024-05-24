Путин начал войну, и он не готов к миру, - Макрон

Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины. Об этом свидетельствует его нежелание пойти на перемирие во время Олимпийских игр.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNBC.
"Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", - сказал Макрон.
Он напомнил о своей инициативе объявить перемирие на время Олимпийских игр в Париже в июле-августе.
"Для меня перемирие не является целью. Устойчивый мир - это конечная цель. Но я думаю, что это очень важно. Во-первых, это традиция, и очень важно использовать это окно в течение месяца", - сказал он.
Макрон утверждает, что во время Олимпийских игр якобы прекращались войны.
"И я думаю, что это очень хорошая возможность, в первую очередь дипломатическая, именно для того, чтобы взаимодействовать с Китаем и другими странами и сказать: "Хорошо, вы на стороне мира". Будьте с нами и помогите нам сделать это, а во-вторых, максимально усилить давление на тех, кто решил начать войну", - сказал он.
По его словам, это важный момент прояснения. "Потому что до сих пор каждую неделю президент Путин заявлял, что готов к миру". Однако в ответ на предложение прекратить военные действия Путин заявляет, что не готов. "Таким образом, для всех в мире становиться ясно", - пояснил Макрон.
Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", в апреле 2024 года большинство жителей России (71%) поддержали бы решение Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну с Украиной. Однако, если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения захваченных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы 30% подданных.