Путин начал войну, и он не готов к миру, - Макрон

"Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", - сказал Макрон.

Он напомнил о своей инициативе объявить перемирие на время Олимпийских игр в Париже в июле-августе.

"Для меня перемирие не является целью. Устойчивый мир - это конечная цель. Но я думаю, что это очень важно. Во-первых, это традиция, и очень важно использовать это окно в течение месяца", - сказал он.

Макрон утверждает, что во время Олимпийских игр якобы прекращались войны.

"И я думаю, что это очень хорошая возможность, в первую очередь дипломатическая, именно для того, чтобы взаимодействовать с Китаем и другими странами и сказать: "Хорошо, вы на стороне мира". Будьте с нами и помогите нам сделать это, а во-вторых, максимально усилить давление на тех, кто решил начать войну", - сказал он.

По его словам, это важный момент прояснения. "Потому что до сих пор каждую неделю президент Путин заявлял, что готов к миру". Однако в ответ на предложение прекратить военные действия Путин заявляет, что не готов. "Таким образом, для всех в мире становиться ясно", - пояснил Макрон.