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Путін почав носити бронежилет, - росЗМІ

Автор: Вадим Ребрина

Заходи безпеки російського диктатора Володимира Путіна безпрецедентно посилено – тепер під час участі у публічних заходах, які відбуваються не в закритих приміщеннях, він носить бронежилет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Видання, як повідомляється, отримало цю інформацію від двох російських чиновників та джерела, близького до Кремля.

За словами одного з чиновників, Путін почав носити бронежилет у 2023 році за рекомендацією ФСБ та служби, яка забезпечує безпосередню безпеку диктатора.

Співрозмовник видання стверджує, що, наприклад, 9 травня цього року під час параду Путін "цілком точно" був у бронежилеті.

З цим погоджується британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер, з якою поспілкувалося російське видання. Вона вивчила відео з виступом Путіна на параді і дійшла висновку, що на ньому справді був бронежилет.

Крім того, Путіна на заході охороняли близько 20 особистих охоронців, а на дахах найближчих будівель чергували снайпери.

Зазначимо, що нещодавно прессекретар диктатора Дмитро Пєсков на запитання щодо посилення заходів безпеки Путіна відповів, що вони забезпечуються "на звичайному рівні".

 

Нагадаємо, Росія другий рік поспіль у низці міст скасовує паради на 9 травня. Одна з причин, як вважає британська розвідка , – такі заходи можуть бути місцем вияву невдоволення через війну проти України.

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Російська ФедераціяВолодимир Путін