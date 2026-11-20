Російський диктатор Володимир Путін нібито не пішов би на війну проти України, якби Дональд Трамп в той час був президентом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа про результати перемовин в Китаї.
Трамп розповів, що запитував російського диктатора, чи почав би той вторгнення, якби він був при владі, і отримав заперечну відповідь.
"Я насправді запитав Путіна, я сказав: "Чи пішов би ти туди, якби я був президентом?" Він сказав: "Ні", - наголосив американський лідер.
Американський політик також заявив, що ситуацію нібито погано вели з боку США.
Окрім цього, за словами Трампа, Путін висловив бажання, щоб війна між Росією та Україною завершилася дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, що раніше цього тижня президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна.
За інформацією західних ЗМІ, адміністрація Білого дому наполягає на тому, щоб укласти мирну угоду між Україною та РФ до початку січня - поки контроль над Конгресом не перейшов до демократів.
Європейські дипломати зазначають, що поспішає лише Вашингтон, тоді як Кремль не планує форсувати події без виконання своїх ультиматумів.
Окрім того, сьогодні Трамп потрапив у скандал через іншу заяву про главу Кремля.
Коментуючи порушення повітряного простору НАТО, американський лідер заявив, що Путін "випадково" запускав ракети і дрони по Польщі.
Водночас він похвалив польського прем'єра Дональда Туска, заявивши, що той переміг на виборах нібито завдяки його підтримці.