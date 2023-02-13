Путін почав активно користуватися бронепоїздом після вторгнення РФ в Україну, - ЗМІ

За інформацією журналістів, глава Кремля пересів на бронепоїзд ще восени 2021 року, коли Росія активно готувалася до початку повномасштабної війни.

"Після початку війни, у лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися своєї резиденції на Валдаї", - розповів співрозмовник "Досье".

При цьому, як зазначає видання, Путін міг вдатися до такого рішення з міркувань безпеки. Потяг складніше відстежити на відміну від літаків, оскільки сервісів для трекінгу пасажирських поїздів у реальному часі немає.

Іншою причиною такого кроку, ймовірно, є те, що дві резиденції диктатора знаходяться на узбережжі Чорного моря, де запроваджено обмеження на польоти через війну.

Зовні бронепоїзд Путіна схожий на звичайний поїзд, але замість чотирьох осей у його вагонів шість (їх зазвичай використовують на більш важких вантажних потягах), замість одного локомотива - кілька, а на даху розміщено спецобладнання.

Журналісти зазначають, що глава Кремля публічно користується таким поїздом дуже рідко - фотографувався у ньому він лише одного разу - у 2012 році, до його ремонту. Фото поїзда зовні ніколи офіційно не публікувалися.