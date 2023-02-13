RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин начал активно пользоваться бронепоездом после вторжения РФ в Украину, - СМИ

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин после полномасштабного вторжения его войск в Украину для дальних поездок все чаще использует бронепоезд стоимостью примерно 1 млрд российских рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр "Досье".

По информации журналистов, глава Кремля пересел на бронепоезд еще осенью 2021 года, когда Россия активно готовилась к началу полномасштабной войны.

"После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае", - рассказал собеседник "Досье".

При этом, как отмечает издание, Путин мог прибегнуть к такому решению по соображениями безопасности. Поезд сложнее отследить в отличии от самолетов, поскольку сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет.

Другой причиной такого шага, вероятно, является то, что две резиденции диктатора находятся на побережье Черного моря, где введено ограничение на полеты из-за войны.

Внешне бронепоезд Путина похож на обычный поезд, но вместо четырех осей у его вагонов шесть (их обычно используют на более тяжелых грузовых составах), вместо одного локомотива - несколько, а на крыше размещено спецоборудование.

Журналисты отмечают, что глава Кремля публично пользуется таким поездом очень редко - фотографировался в нем он лишь однажды - в 2012 году, до его ремонта. Фотографии поезда снаружи никогда официально не публиковались.

Напомним, ранее российские СМИ обнародовали новые детали о бункерах Путина, которые расположены на глубине 200 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияпотягВойна России против Украины