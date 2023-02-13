Путин начал активно пользоваться бронепоездом после вторжения РФ в Украину, - СМИ

По информации журналистов, глава Кремля пересел на бронепоезд еще осенью 2021 года, когда Россия активно готовилась к началу полномасштабной войны.

"После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае", - рассказал собеседник "Досье".

При этом, как отмечает издание, Путин мог прибегнуть к такому решению по соображениями безопасности. Поезд сложнее отследить в отличии от самолетов, поскольку сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет.

Другой причиной такого шага, вероятно, является то, что две резиденции диктатора находятся на побережье Черного моря, где введено ограничение на полеты из-за войны.

Внешне бронепоезд Путина похож на обычный поезд, но вместо четырех осей у его вагонов шесть (их обычно используют на более тяжелых грузовых составах), вместо одного локомотива - несколько, а на крыше размещено спецоборудование.

Журналисты отмечают, что глава Кремля публично пользуется таким поездом очень редко - фотографировался в нем он лишь однажды - в 2012 году, до его ремонта. Фотографии поезда снаружи никогда официально не публиковались.