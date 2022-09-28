UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін після мобілізації хоче захопити Харків та Одесу, - Bloomberg

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін все ще не відмовляється від планів захопити Україну, попри те, що шанси на досягнення цієї мети здаються дедалі більш примарними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Деякі люди, близькі до Кремля, вважають, що Росія, зрештою, зможе повернути ініціативу і просунутися далі в Україну, можливо, захопивши ключові міста, включаючи Харків та Одесу, які їй не вдалося захопити досі.

Джерела кажуть, що в результаті від України залишиться лише уламок її довоєнного стану. Хоча це здається неправдоподібним, враховуючи нещодавні успіхи Києва на полі бою, російські чиновники впевнені, що їхні сили зможуть завести Україну в глухий кут і домогтися якогось врегулювання, яке підтвердить хоча б частину їхніх досягнень.

Малоймовірно, що 300 тисяч мобілізованих солдатів, погано навчених та мотивованих, зможуть переламати ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, найімовірніше, вистачить лише на те, щоби ще більше сповільнити просування України.

Київ зажадав від своїх союзників більше зброї, включаючи танки, ракети більшої дальності і бойові літаки, але США і Європа досі виявляли обережність у розширенні спектра озброєнь, що поставляються.

Нагадаємо, раніше британський адмірал Тоні Радакіна заявив, що Путін зазнає невдач у війні проти України і не може досягти власних стратегічно-військових цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії