Путін після мобілізації хоче захопити Харків та Одесу, - Bloomberg

Деякі люди, близькі до Кремля, вважають, що Росія, зрештою, зможе повернути ініціативу і просунутися далі в Україну, можливо, захопивши ключові міста, включаючи Харків та Одесу, які їй не вдалося захопити досі.

Джерела кажуть, що в результаті від України залишиться лише уламок її довоєнного стану. Хоча це здається неправдоподібним, враховуючи нещодавні успіхи Києва на полі бою, російські чиновники впевнені, що їхні сили зможуть завести Україну в глухий кут і домогтися якогось врегулювання, яке підтвердить хоча б частину їхніх досягнень.

Малоймовірно, що 300 тисяч мобілізованих солдатів, погано навчених та мотивованих, зможуть переламати ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, найімовірніше, вистачить лише на те, щоби ще більше сповільнити просування України.

Київ зажадав від своїх союзників більше зброї, включаючи танки, ракети більшої дальності і бойові літаки, але США і Європа досі виявляли обережність у розширенні спектра озброєнь, що поставляються.

Нагадаємо, раніше британський адмірал Тоні Радакіна заявив, що Путін зазнає невдач у війні проти України і не може досягти власних стратегічно-військових цілей.

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