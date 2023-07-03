Путін підтвердив, що ПВК "Вагнера" була частиною армії РФ, - генпрокурор

Минулого тижня Путін заявив, що ПВК "Вагнера" та його засновник Євген Пригожин отримали від Росії майже 2 млрд доларів за минулий рік.

У той час як Росія намагається відокремити сили ПВК "Вагнера" від своїх військових, коментарі Путіна щодо витрат держбюджету на найманців були "як прямий доказ того, що вони не лише де-факто, але, ймовірно, незаконно, також є частиною російської армії", вважає Костін.

При цьому використання найманців державами у збройних конфліктах заборонено Женевськими конвенціями.

За словами Костіна, серед понад 93 тисяч випадків потенційних військових злочинів, які розслідував Офіс генпрокурора, було багато звірств, які вчинили війська "Вагнера".

Генпрокурор зазначив, що їхні звірства є "одними з найтяжчих злочинів проти наших мирних жителів і наших військовополонених".

Костін також додав, що ПВК "Вагнера" становить загрозу не лише для України, але й для миру та безпеки в багатьох країнах, у тому числі в Латинській Америці, Африці та на Близькому Сході.

Костін звернувся до союзників, включаючи США та Британію, з проханням визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією, щоб її можна було притягнути до відповідальності, а її активи заморозити.

"Пригожин вже є фігурантом кримінального провадження в Україні, але головне - припинити діяльність таких груп", - сказав він.

ПВК "Вагнера"

Росія використовувала найманців ПВК "Вагнера" у війні проти України. При цьому Кремль заперечував будь-який прямий зв’язок із найманцями.

Проте минулого тижня Путін вперше визнав, що ПВК "Вагнера" отримувала державне фінансування. До того ж, нещодавно російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що сили "Вагнера" отримали понад 9,8 млрд доларів за державними контрактами.

При цьому 24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російські війська у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців.

Тоді він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього було вирішено відправити Пригожина та частину його вояків до Білорусі.

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