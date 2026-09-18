Путін підписав указ про конфіскацію активів Auchan та Nestle у Росії

Згідно з указом, активи перейшли під тимчасове управління акціонерного товариства "Л.Є.В. Менеджмент". Також структура отримала в управління активи FM Logistics та Bati Logistics, а також ТОВ "Ле Монлід" (колишня мережа Leroy Merlin).

Таким чином, Кремль фактично узаконив крадіжку бізнесу тих компаній, які, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, не залишали російський ринок і продовжували наповнювати бюджет країни, яка розв'язала війну.

Також варто відзначити, що АТ "Л.Є.В. Менеджмент" було зареєстровано лише пару років тому, у жовтні 2024 року. Гендиректором компанії є Андрій Краюшкін, проте інформації про реальних власників не розкрито. Причому, виходячи зі звітності, компанія є фіктивною структурою, оскільки у 2025 році жодної активної діяльності вона не вела.

Що відомо про роботу західних компаній у Росії

Нагадаємо, що Nestle розпочала свою роботу в Росії з 1994 року. У її володінні знаходиться 6 виробничих майданчиків, які розташовані в Калузької, Вологодській, Самарській та Володимирській областях, а також у Пермському та Краснодарському краях. Сукупна виручка чотирьох основних юрособ у 2021 році склала 29,94 млрд рублів. Доходи за подальші періоди невідомі.

У свою чергу, торгова мережа Auchan почала працювати в Росії з 2022 року і має 230 магазинів у 100 містах. З 2022 року російський підрозділ компанія працює автономно, проте на ринку все одно залишилася.

Що стосується Leroy Merlin, то ця компанія з'явилася зайшла на ринок в Росії в 2004 році. Згодом рітейлер змінив назву на "Лемана ПРО" та в управлінні мережі знаходиться 112 магазинів, 11 дарксторів та шість розподільчих центрів. З грудня 2023 року 99,99% ТОВ "Ле Монлід" належить компанії з ОАЕ – Scenari Holding LP, і ще 0,007% зберегла французька група Adeo.