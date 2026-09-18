Путин подписал указ о конфискации активов Auchan и Nestle в России

Согласно указу, активы перешли под временное управление акционерного общества "Л.Е.В. Менеджмент". Также структура получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая сеть Leroy Merlin).

Таким образом, Кремль фактически узаконил кражу бизнеса тех компаний, которые несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, не уходили с российского рынка и продолжали наполнять бюджет страны, развязавшей войну.

Также стоит отметить, что АО "Л.Е.В. Менеджмент" было зарегистрировано всего лишь пару лет назад, в октябре 2024 года. Гендиректором компании является Андрей Краюшкин, однако информации о реальных владельцах не раскрыта. Причем исходя из отчетности, компания является фиктивной структурой, так как в 2025 году никакой активной деятельности она не вела.

Что известно о работе западных компаний в России

Напомним, что Nestle начала свою работу в России с 1994 года. В ее владении находится 6 производственных площадок, которые расположены в Калужской, Вологодской, Самарской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях. Совокупная выручка четырех основных юрлиц в 2021 году составила 29,94 млрд рублей. Доходы за дальнейшие периоды неизвестны.

В свою очередь торговая сеть Auchan начала работать в России с 2022 года и имеет 230 магазинов в 100 городах. С 2022 года российские подразделение компания работает автономно, однако на рынке все равно осталась.

Что касается Leroy Merlin, то эта компания появилась зашла на рынок в России в в 2004 году. Со временем ритейлер сменил название на "Лемана ПРО" и в управлении сети находится 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. С декабря 2023 года 99,99% ООО "Ле Монлид" принадлежит компании из ОАЭ - Scenari Holding LP, и еще 0,007% сохранила французская группа Adeo.