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Путін не піде на мир з Україною до виборів у США 2024 року, - представник Держдепу

США, Середа 29 листопада 2023 08:32
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Путін не піде на мир з Україною до виборів у США 2024 року, - представник Держдепу Фото: Путін чекає на переобрання Трампа (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Росії Володимир Путін не планує укласти мир з Україною, поки не дізнається про результати виборів у США в листопаді 2024 року.

Про це заявив високопоставлений офіційний представник Держдепартаменту США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Його зауваження пролунали на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Дональда Трампа може змінити підтримку Києва з боку Заходу.

Представник Держдепу на брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі заявив, що альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи, що мирна угода наступного року є малоймовірною.

"Я очікую, що Путін планує не укласти мир чи значущий мир до того, як побачить результати наших виборів", - сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити результати зустрічі.

На запитання, чи виражає він особисту думку, чи точку зору уряду США, чиновник відповів, що це "передумова, що широко розділяється".

"Саме у цьому контексті всі союзники висловили рішучу підтримку Україні" на зустрічі НАТО, додав чиновник, не згадавши Трампа на ім'я і не вказавши прямо, як результат виборів вплине на підтримку України.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в середині листопада, показало, що якщо Трамп та президент США Джо Байден беруть участь у жорстких перегонах, то Трамп випереджає Байдена з 51% проти 49%, коли респондентів попросили обрати між ними. Цей результат був у межах довірчого інтервалу опитування, що становить близько 4 процентних пунктів.

Байден, демократ, надав Києву масштабну військову допомогу та іншу підтримку після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але додаткове фінансування України припиняється контрольованою республіканцями Палатою представників.

Президент України Володимир Зеленський раніше цього місяця запросив Трампа , який заявив, що може покласти край війні у разі переобрання за 24 години в Україну, щоб особисто побачити масштаби війни.

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