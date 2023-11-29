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Путин не пойдет на мир с Украиной до выборов в США в 2024 году, - представитель Госдепа

США, Среда 29 ноября 2023 08:32
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Путин не пойдет на мир с Украиной до выборов в США в 2024 году, - представитель Госдепа Фото: Путин ждет переизбрания Трампа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент России Владимир Путин не заключит мир с Украиной, пока не узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года.

Об этом заявил высокопоставленный официальный представитель Госдепартамента США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Его замечание прозвучали на фоне опасений, что потенциальная победа бывшего президента Дональда Трампа может изменить поддержку Киева со стороны Запада.

Представитель Госдепа на брифинге для журналистов после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

"Я ожидаю, что Путин не заключит мир или значимый мир до того, как увидит результаты наших выборов", - сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить результаты встречи.

На вопрос, выражает ли он личное мнение или точку зрения правительства США, чиновник ответил, что это "широко разделяемая предпосылка".

"Именно в этом контексте все союзники выразили решительную поддержку Украине" на встрече НАТО, добавил чиновник, не упомянув Трампа по имени и не указав прямо, как результат выборов повлияет на поддержку Украины.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в середине ноября, показал, что если Трамп и президент США Джо Байден участвуют в жесткой гонке, то Трамп опережает Байдена с 51% против 49%, когда респондентов попросили выбрать между ними. Этот результат находился в пределах доверительного интервала опроса, составляющего около 4 процентных пунктов.

Байден, демократ, оказал Киеву масштабную военную помощь и другую поддержку после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но дополнительное финансирование Украины приостанавливается контролируемой республиканцами Палатой представителей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в этом месяце пригласил Трампа, который заявил, что может положить конец войне в случае переизбрания за 24 часа, в Украину, чтобы лично увидеть масштабы войны.

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