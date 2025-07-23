Путін перетворює Росію на військову диктатуру: ФСБ отримає нові повноваження

Російський диктатор Володимир Путін розширив повноваження ФСБ. Зокрема тепер іноземні судна зможуть заходити до російських портів лише за погодженням із спецслужбою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, Путін підписав указ про обмеження доступу іноземних суден до російських портів. Нині допуск іноземних суден у порти Росії відбуватиметься лише за погодженням із ФСБ.
Примітно, що формальною підставною стала стаття 8 федерального закону "Про воєнний стан", яка дозволяє вводити низку обмежень з боку президента.
Посилення ролі ФСБ у регулюванні зовнішньоекономічних зв’язків та ізоляція портової інфраструктури від зовнішнього світу матиме як економічні, так і геополітичні наслідки.
Зокрема, розвідка пояснює, що для міжнародних партнерів це підтвердження непередбачуваності та закритості російського режиму.
Також законодавчо розширено повноваження спецслужби з контролю за співробітництвом російських наукових організацій з іноземцями.
При цьому формулювання закону залишаються вкрай розпливчастими, що створює передумови для нової хвилі переслідувань у науковому середовищі.
"Для контролю за інакомислячими в Росії будують нову мережу в'язниць та слідчих ізоляторів всередині системи ФСБ, а не федеральної служби виконання покарань", - зауважили в розвідці.
Спеціальні вагони, повноваження на конвоювання зеків, а також право судити всередині в'язниць свідчить про підготовку до масштабних репресій.
Контроль над морськими шляхами, націоналізація власності, обмеження доступу до інформації, кримінальні переслідування, а також втручання у фінансову та податкову політику - ознаки перетворення РФ на військову диктатуру.
За словами розвідки, Кремль готується до затяжного протистояння із Заходом і мобілізує ресурси країни без оголошення повномасштабного воєнного стану.
Зауважимо, що голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розповів, що, на його думку, російський диктатор вірить, що не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою не так давно заявили, що РФ не має наміру припиняти свою широкомасштабну військову агресію проти України.
За їх словами, війна може продовжуватися ще досить довго.
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