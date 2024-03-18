UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін перемагає у виборах у РФ з "рекордним" результатом, - ЦВК

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін "несподівано" перемагає у виборах президента РФ із "рекордним" результатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК РФ.

Диктатор отримав понад 87% голосів на виборах Росії після опрацювання 99,75% протоколів виборчих комісій.

Згідно з попередніми даними російського ЦВК, за Путіна проголосували 87,29% виборців.

Друге місце нібито посідає Микола Харитонов, який брав участь у виборах від КПРФ. У нього 4,30% голосів. Слідом іде В'ячеслав Даванков ("Нові люди"), за якого, за даними ЦВК, проголосували 3,84%. На останньому місці лідер ЛДПР Леонід Слуцький, який набрав 3,21%.

Водночас, за даними ЦВК, Путін програв щонайменше на шести дільницях за кордоном. 

Згідно з даними, вибори на шести дільницях виграв Владислав Даванков, звернуло увагу "Агентство". Результати з цих дільниць виглядають так:

  • Варшава: Даванков (51,01%), Путін (19,78%)
  • Прага: Даванков (59,89%), Путін (15,68%)
  • Гаага: Даванков (56,88), Путін (15,22%)
  • Вільнюс: Даванков (39,22%), Путін (29,74%)
  • Хайфа: Даванков (40,82%), Путін (33,93%)
  • Єреван (Даванков (49,85%), Путін (32,87%)

Псевдовибори у Росії

Путін здобув перемогу на президентських виборах у Росії 17 березня, зміцнивши і без того жорсткий контроль над владою.

Результат означає, що 71-річний Путін вступить у новий шестирічний термін, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Путін набрав 87,8% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії, згідно з опитуваннями. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська Федерація