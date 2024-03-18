Путін перемагає у виборах у РФ з "рекордним" результатом, - ЦВК

Диктатор отримав понад 87% голосів на виборах Росії після опрацювання 99,75% протоколів виборчих комісій.

Згідно з попередніми даними російського ЦВК, за Путіна проголосували 87,29% виборців.

Друге місце нібито посідає Микола Харитонов, який брав участь у виборах від КПРФ. У нього 4,30% голосів. Слідом іде В'ячеслав Даванков ("Нові люди"), за якого, за даними ЦВК, проголосували 3,84%. На останньому місці лідер ЛДПР Леонід Слуцький, який набрав 3,21%.

Водночас, за даними ЦВК, Путін програв щонайменше на шести дільницях за кордоном.

Згідно з даними, вибори на шести дільницях виграв Владислав Даванков, звернуло увагу "Агентство". Результати з цих дільниць виглядають так:

Варшава: Даванков (51,01%), Путін (19,78%)

Прага: Даванков (59,89%), Путін (15,68%)

Гаага: Даванков (56,88), Путін (15,22%)

Вільнюс: Даванков (39,22%), Путін (29,74%)

Хайфа: Даванков (40,82%), Путін (33,93%)

Єреван (Даванков (49,85%), Путін (32,87%)

Псевдовибори у Росії

Путін здобув перемогу на президентських виборах у Росії 17 березня, зміцнивши і без того жорсткий контроль над владою.

Результат означає, що 71-річний Путін вступить у новий шестирічний термін, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Путін набрав 87,8% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії, згідно з опитуваннями.

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