RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин побеждает в выборах в РФ с "рекордным" результатом, - ЦИК

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин "неожиданно" побеждает в выборах президента РФ с "рекордным" результатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК РФ.

Диктатор получил больше 87% голосов на выборах России после обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий.

Согласно предварительным данным российского ЦИК, за Путина проголосовали 87,29% избирателей.

Второе место якобы занимает Николай Харитонов, участвовавший в выборах от КПРФ. У него 4,30% голосов. Следом идет Вячеслав Даванков ("Новые люди"), за которого, по данным ЦИК, проголосовали 3,84%. На последнем месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,21%.

При этом, по данным ЦИК, Путин проиграл как минимум на шести участках за рубежом. 

Согласно данным, выборы на шести участках выиграл Владислав Даванков, обратило внимание "Агентство". Результаты с этих участков выглядят так:

  • Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)
  • Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)
  • Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)
  • Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)
  • Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)
  • Ереван (Даванков (49,85%), Путин (32,87%)

Псевдовыборы на территории России

Путин одержал победу на президентских выборах в России 17 марта, укрепив и без того жесткий контроль над властью.

Результат означает, что 71-летний Путин вступит в новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, находившимся на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Путин набрал 87,8% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России, согласно опросам. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская Федерация